Ekrana kitlenip, ağzınız açık bir şekilde izleyeceğiniz muhteşem bir photoshop videosu.

Photoshop, oldukça eğlenceli bir iş. Özellikle sosyal medyada Photoshop kullanılarak yapılmış birbirinden eğlenceli çalışmalar sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Photoshop'ta uzman olmasına karşın bu yeteneğini insanları 'trollemek' için kullananların sayısı da epey fazla.

Fakat gerçek bir Photoshop üstadı, sanat eseri gibi çalışmalar yapmayı da başarabiliyor. Anya Anti de bu kişilerden biri. Heyecanlandığımız zaman sıkça kullandığımız "karnımda kelebekler uçuşuyor" tabirini bir Photoshop çalışması ile birleştirmek isteyen Anti, çektiği fotoğraflar üzerinde nasıl oynamalar yaparak bunu başardığını, çektiği video ile bizlere sunmuş. Sonuç; şahane.