Dünyanın dört bir yanında gözü kara Instagramcılar tarafından çekilen bu resim ve videoları izlerken, tüyleriniz ürperecek.

Instagram’a resim gönderen herkes, çok sayıda ‘beğeni’ almak ister. İşte bunun için bazı Instagramcılar aşırıya giderek, ölüme meydan okuyan resimler çekmişler. En çılgınlarından bazılarını aşağıda sergiledik. New York’ta bir gökdelenin çıkıntısı üzerinde yoga yaparak takipçilerini şoka sokan Instagrammer ‘Rachele Brooke Smith’ ( ) Dubai’deki bir gökdelenin tepesinden sarkan videosunu Instagram’da yayınlayan Viki Odintcova ( ) …. Ve sonuç, baş döndürücü ( ) Ölüme meydan okuyan yapımlarıyla bilinen Olegcrricket’ın gönderdiği bu videoyu zar zor izleyebiliyoruz ( ) Harry Gallagher Londra’nın en yüksek ikinci gökdeleninin çatısına tırmanırken oldukça dikkat çekmişti ( ) James Kingston Ukrayna’nın en yüksek ikinci binasının tepesinden çekmişti bunu ( ) Instagrammer Jack Morris bu tüyler ürpertici fotoğrafını Bangkok/Tayland’daki bir binanın kenarındayken çekmiş ( ) Angela Nikolau’nun çekimini yaptığı bu heyecan verici çekim, Tianjin/Çin’deki bir kulenin tepesinden ( ) Bu ürkütücü video da yine Nikolau’dan, Hong Kong’daki Victoria’nın üzerinden ( ) Moskova’daki 120 metre yüksekliğindeki köprüden çekilmiş bu resim, adrenalin bağımlıları için ayrı bir çekiciliğe sahip ( ) … Evet, sizin de gördüğünüz gibi Instagrammerlar köprünün tepesinden mükemmel bir fotoğraf çekmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar ( ) Rio de Janeiro’daki Pedra de Gavea, okyanus üzerinde çıkıntı yapan dünyanın en yüksek uçurumlarından biri. Yaklaşık 4444 metre yüksekliğinde ( ) Bu şeyin kenarında fotoğraf çektirmeyi çok seviyor Instagramcılar ( ) Norveç’te bulunan Kjeragbolten adı verilen iki uçurum arasında sıkışıp kalmış bu kaya, cesur Instagramcılar için popüler fotoğraf çekme yerlerinden biri ( ) Aynı zamanda Avustralya’da bulunan ‘Wedding Cake Rock’ adlı kek kıvamındaki bu kayanın üzerinde resim çektirmek de favorileri arasındadır Instagramcıların. Jeologlara göre her an un ufak olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu alan, uzak durulması gerektiğine yönelik bir çok uyarı levhası ile çevrili ( ) Kaliforniya’daki San Diego County’de bulunan ‘Potato Chip Rock’ da her an çatırdayabilir. Fakat Instagramcılar kararlı görünüyorlar ( ) Dünyanın en tehlikeli yükseltisi olarak adlandırılan Hua Shan’da her yıl 100’den fazla kişinin öldü söylenir. Ama bu bile kararlı Instagramcıları durdurmaya yetmiyor ( ) Valentin & Roman bu inanılmaz resmi Norveç’teki ‘Preikestolen’ adlı uçurumda çekmiş ( )

Kaynak : http://www.businessinsider.com/daredevil-instagrammers-2017-8/#despite-multiple-people-dying-from-slipping-over-the-edge-instagrammers-continue-to-risk-their-lives-for-a-photo-opt-on-the-side-of-354-foot-tall-victoria-falls-23

3 1 0 0 0