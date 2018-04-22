Ağladığımız Sebebi Gözyaşlarımızda Biliyor!

Tahmin ettiğiniz üzere gözyaşlarımız duygularımızın dışa en doğal vurumudur. Peki ya her duygu aynı gözyaşına mı sebep olur? Yoksa her sebep için farklı gözyaşı mı akıtıyoruz?

Sebep farklı olsa da özellikle biz kadınlar bir ay içerisinde birbirinden farklı sebepler için gözyaşı akıtabiliyoruz. Bu bazen mutluluktan, bazen hırstan bazen de üzüntüden olabilirken, yapılan bir araştırmaya göre vücudumuz her sebep için farklı bir gözyaşı döküyor. Bu bağlamda eşi benzeri görülmemiş bir araştırmada bulunan Hollandalı sanatçı Maurice Mikker, birçok duyguya ait gözyaşının mikroskop görüntülerini fotoğrafladı. Gelin bakalım hangi duygu için hangi gözyaşını akıtıyormuşuz.

Denek olarak Hollandalı sanatçının arkadaşı seçilerek, ondan farklı duygular için ağlaması istenmiş

Serçe parmağınızı hani masaya vurursunuz ve gözünüzden yaş gelir ya. Hah işte tamda o göz yaşı damlası...

Hava çok sıcak ve püfür püfür esen vantilatörün karşısına geçip gözünüzü kırmadan bakarsınız da gözünüzden yaş gelir ya. İşte o göz yaşı...

Bunu en iyi biz kadınlar biliriz. O soğan yok mu o soğan, hani şu gözümüzü yaşlara boğan...

Bazen de sadece gelecek güzel günleri beklerken uzaklara dalıp gideriz. Bir bakmışız ki gözümüz dalmış, bir damla yaş akıyor. İşte o akan yaş, bu yaş...

Annenizin gurudan yaşarmış gözlerinden akan, duygu dolu gözyaşı...

Dediniz ki bugün bir çılgınlık yapayım ve göz kapağıma mentol yağı dökeyim. Sonra başladı tabii gözleriniz yaşarmaya. İşte o akan yaş...

Yakın arkadaşınızın ayağı kırıldı ve siz duyunca gözyaşlarınızı tutamadınız. İşte o dökülen hüzün dolu yaş...

Ah o kırmızı küçük acı biberler yok mu, şu zehir acısı olan ve gözlerimizi yaşartan. İşte onu yedikten sonra akıttığınız gözyaşı...

Uzak bir başka ülkeye gittiniz ve ülkenizi özlediğiniz için gözyaşlarınızı tutamadınız. O gözyaşı...

Hani çıplak gözle güneşe bakınca gözlerimiz yaşarır ya, evet işte bu o gözyaşı...

Hep üzüntüden mi ağlanacak canım? Bu seferde mutluluktan ağladınız...

Her ne sebeple akan gözyaşlarınız, sizi farklı duygulara yöneltir. Yukarıda gördüğümüz resimlere bakacak olursak, gözyaşlarımız da duygularımızdan haberdar.