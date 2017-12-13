GPS Kapalıyken Dahi Cep Telefonunuz Takip Edilebilir

Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bulduğu yeni izleme yöntemi GPS’e ihtiyaç duymuyor.

Çoğu insan için mahremiyet kutsaldır. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde kendimizi dünyaya açsak bile nasıl görünmek istiyorsak onu paylaşıyoruz. Ancak kimse başkalarından gizlice gittiği özel mekanların ögrenilmesini istemez. Popüler kültürün kök salmış bir parçası haline gelen GPS üzerinden haberimiz olmadan takip edilebiliriz.

Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bulduğu yeni izleme yöntemi için ekip 2 bin satırlık koddan oluşan özel bir uygulama oluşturdu. Uygulama içerisine koyulan sensörler ivme, manyetometre, barometre, IP adresi, saat dilimi ve ağ durumu gibi bilgilerden faydalanarak nerede, ne zaman, ne yaptığınızı anlayabiliyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu göstermek için, araştırmacılar Philadelphia'da bir deneme yaptı ve arabanın konumu 12 dönüş sonrasında tam olarak belirlendi.

Önceden de belirttiğimiz gibi uygulama için yanlızca 2 bin satırlık kod gerekiyor ve bu kod 10 binlerce satırdan oluşan oyunların içerisine kolayca saklanabilir. Takip uygulamasının kodu herkes tarafından sahip olunabilecek veya yazılabilecek kadar basit değil ama siz kendinizi güvene almak için bir süre sadece güvendiğiniz yayıncıların uygulamalarını indirmeye çalışın.