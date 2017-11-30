Grafen Gelecekte, "Temiz ve Sınırsız" Enerji Sağlayabilir

Bilim insanları, 2004'te keşfedilen ve "temiz ve sınırsız" bir enerji olarak adlandırılan grafen maddesinde olağandışı bir özellik keşfettiler.

Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen grafenle ilgili son günlerde oldukça güzel gelişmeler yaşanıyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung tarafından yapılan bir duyuruda grafen kullanılarak yeni bir tür batarya yapıldığı ve bu bataryaların klasik lityum iyon pillere göre 5 kat daha hızlı şarj olacağı açıklanmıştı. Samsung, bu bataryaların elektrikli araçlar için bir dönüm noktası olduğunu belirtmişti. Bugün yayımlanan bir araştırmaya göre ise grafenin olağandışı bir özelliği keşfedildi. Arkansas Üniversitesi'nden bilim insanları ve öğrencileri tek katmanlı karbon atomu olan grafenin özelliklerini incelediler.

Grafenin normal şartlarda iki boyutlu bir materyal olması gerektiğini belirten bilim insanları, bir boşluk sayesinde grafeni oluşturan karbon atomlarında dalgalanma olduğunu söylediler. Bun durumun Brown hareketi olarak bilindiği söyleniyor. Bir başka açıdan Brown hareketini açıklayacak olursak, "Bir sıvıda yüzen veya asılı parçacıkların rastlantısal hareketi. Bu hareketi açıklamak için kullanılan matematiksel model." ifadeleri kullanılabilir.

Araştırmacılardan Paul Thibado ve öğrencileri, mikroskop altında inceledikleri grafende, inanılmaz derecede küçük ölçeklerde yalnızca Brown hareketi değil, grafen tabakasının daha büyük hareketini keşfettiler. Bu keşfe göre atomlar birlikte hareket ediyorlardı. 10 mikron çapında bir grafen levhası kullanan araştırmacılar, herhangi bir kayıp yaşamadan 10 mikrowatt güç üretebildiklerini belirttiler. Bu neden grafen maddesinin temiz ve olasılık dahilinde sınırsız bir enerji ihtimalini yükselttiği vurgulandı. Bilim insanı Thibado, bugün kullandığımız pillerin yukarıda açıkladığımız yöntemle nasıl değiştirileceğini açıkladı. Videoda da göreceğiniz üzere Vibration Energy Harvester adlı bir şey yaratan bilim insanları, iki elektrot arasındaki negatif yüklü grafenin bir alternatıf akım üretebileceğini belirttiler.

Bilim insanları yaptıkları açıklamda "Eğer saatiniz bu şekilde güç elde etseydi, pil değiştirmek zorunda kalmazdınız." ifadelerini kullandılar. Açıklamalarına devam eden bilim insanları eğer böyle bir alternatifiniz olsaydı birçok şeyi değiştirmek zorunda kalmayacağımızı belirterek "Yapabileceğiniz her şeyi hayal edin." dedi. Öte yandan Samsung'un keşfinde de belirtildiği gibi grafen pillerin belirli bir sıcaklıkta tutulmasını sağlayan en önemli maddelerden bir tanesi. Yukarıda bilim insanlarının belirttiği pil değiştirmek zorunda kalmayacaksınız, ifadeleri de sanırım bir bağlamda bu işin vitrinini de oluşturuyor.