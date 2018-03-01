Etiketler Sayesinde Gıdaların Geçmişini Öğrenebileceğiz!

Yenilebilir grafen, Radio Frequency Identification (RFID) yani Radyo Frekanslı Tanımlama etiketlerini gıdalar üzerinde uygulanabilir hale getiriyor. Bu yenilik sayesinde gıdanın tüm geçmişine kolaylıkla ulaşılabilecek.

Araştırmacılar, yenilebilir devreleri yiyeceklerin yüzeyine kazımayı uzun süren çalışmalar sonucunda başardılar. Daha önce muhtemelen duymadığınız türden olan buluş, gıdaları izlememize yardımcı olabilecek RFID (üzerinde mikroişlemci ile donanmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkan veren radyo frekansları ile çalışan teknolojiye verilen addır) etiketli yiyeceklerin yolunu açtı.

Son derece ince ve güçlü yapıda olan, mükemmel ısı ve elektrik iletkenliğine sahip grafen, artık yemeklerimizde de yer alabilecek. ABD'de bulunan Rice Üniversitesi’nde ki araştırmacılar, RFID etiketlerinin ekmek, patates ve hindistancevizi gibi gıdalara entegre edilmesini mümkün hale getiren bir grafen yöntemi geliştirdi. Bahsi geçen yöntem kağıt, karton, kumaş ve kömür gibi gıda dışı maddelere de uygulanabilinecek. Lazerle İndüklenen Grafen (LIG) adı verilen yeni bir materyal, pul pul ve köpüklü bir forma sahip.

Ee nasıl olacak o iş? Diyorsanız şöyle açıklayalım. Öncelikle hedef yüzey(patates, ekmek, kağıt, kumaş vb) amorf karbona dönüştürülecek. Ardından lazerin daha sonraki geçişlerinde kızılötesi ışığın seçici olarak emilmesi amorf karbonu LIG’ye çevirecek. Araştırmacılar, antibaktiriyel olan bu çalışmanın gıdalara uygulanabildiğini belirtiyor. Oyuklu bu yapı, RFID etiketleri ve sensörlerin gıdalara doğrudan gömülmesini sağlayacak. Bizler de bu etiketler sayesinde gıda maddelerinin geçtiği süreçleri görebileceğiz. Peki siz, bu yeni buluş hakkında neler düşünüyorsunuz?