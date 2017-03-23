Microsoft, grafik performansını önemli ölçüde artıracak Vulkan API'nin yalnızca Windows 10'a özel olacak yanlış anlaşılması hakkında bir açıklama yaptı. API, yalnızca Windows 10'da çalışmayacak.

API’ler bilgisayarımızda oyun oynarken bulundurmamız gereken ve performansa doğrudan etki eden yazılımlardır. Bu yazılımları çıkartan birkaç şirket bulunuyor. Aralarındaki en ünlüsünün, Microsoft’un çıkardığı DirectX serisinin olduğunu söyleyebilirim. Ancak DirectX dışında piyasada yer alan birkaç ünlü API daha var. DirectX’in karşısında en kararlı şekilde duran Khronos Group’un geliştirdiği Vulkan API, GDC’de sunulan slaytların yanlış anlaşılmasından dolayı yaşadığı hatalı anlaşılmayı giderdi.

Vulkan, DirectX 12’de olduğu gibi yalnızca Windows 10 işletim sistemini destekleyecek diye konuşuluyordu, ancak Khronos Group, Vulkan API’nin yalnızca Windows 10 değil Windows 7, 8, ve Linux işletim sistemlerine de geleceğini açıkladı. Vulkan API, aynı zamanda Google’ın son işletim sistemi Android 7.0 Nougat’ta da kullanılmaya başlamıştı.

Bu yanlış anlamayı düzelten şirket, slaytın anlaşılır olmamasında kendi hatalarının olduğunu belirtti. Bu slaytlarda, SLI ve Crossfire özelliklerini desteklemek için “WDDM, bağlı ekran bağdaştırıcısı(LDA) modunda olmalıdır.” diye bir ibare yer alıyordu. WDDM 2.0’ın yalnızca Windows 10’a özel olmasından dolayı herkes, sistemin Windows 7 ve Windows 8’de çalışmayacağını düşünmeye başlamıştı. Ayrıca Vulkan, birden fazla ekran kartı desteğinin olması için LDA modunun kesinlikle kullanılmasına gerek olmadığını bildirdi.

Vulkan, DirectX’in karşısına sağlam bir rakip olarak çıkıyor. Bu tarz rekabetler, en çok biz son kullanıcılara yarayacaktır. Birçok kullanıcı DirectX 12’nin Windows 10 zorlamasına karşı tepki gösteriyor.