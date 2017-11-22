Grafikleriyle Ekran Kartınıza Alev Aldıracak 7 Oyun!

Sizi yeni ekran kartı almaya zorlayan, son dönemin en başarılı oyunlarını listeledik.

Ekran kartınız 2017’de çıkan oyunlara yetecek kadar güçlü mü? Her geçen sene biraz daha büyüyen oyun piyasası, konsol ve bilgisayarların da olabildiğince sınırlarını zorluyor. AAA adı altında çıkan pek çok oyun, tarzı ne olursa olsun en iyi grafik kalitesini sunmak için çalışıyor. Bu konuda bazı firmalar başarılı olurken, bazıları biraz daha farklı şeyleri önemsemeyi seçiyor.

EA, Ubisoft gibi firmaların oyun çıkartırken grafik kalitesine önem verdiği günümüzde bilinen bir gerçek. Bugün sizlere ekran kartınızı adeta “ağlatan” piyasanın en zorlayıcı grafiklerine sahip oyunları listeleyeceğim. Bu, yarı-öznel bir liste ve sadece 7 oyun bulunuyor. Bu yüzden listenin tamamını yorumlarla birlikte sizlerin tamamlaması çok hoş olacaktır.

Bu listeyi hazırlarken, güncel oyunlara ve haliyle benim radarıma takılmış oyunlara baktım. Eğer siz de daha iyi grafikleri bulunan oyunlar olduğunu düşünüyorsanız bunları bize iletebilirsiniz.

Horizon Zero Dawn

Sony’nin exculasive adı altında çıkardığı oyunların çoğu üst düzey grafiklerde donatılmış durumda. Tüm bu oyunlar arasında en ilgi çekici grafik ise Horizon Zero Dawn’da bulunuyor. Yabani bir dünyada teknolojinin yeni egemen olduğunu gördüğümüz oyunda, hayvana benzeyen teknolojik robotlar olduğunu görüyoruz. İnsanlar bu robotların arkasında kalmış ve sayıları çok azalmış bir tür olarak karşımıza çıkıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Bu oyunu almama gibi bir ihtimalim yoktu. Oynadığım en iyi oyunlardan birisi diyebileceğim The Witcher serisinin son oyunu, dünyanın da en iyi oyunları arasında bulunuyor. RPG mekaniklerine sahip oyunu oynayan çoğu insan, bir yerden bir yere giderken hızlıca gitmek yerine manzaranın tadını çıkarta çıkarta gidiyor. Gerisini siz düşünün. Bu arada oyunun DLC paketleri ve efsane yan görevleri ile beraber 100-150 saatlik bir deneyim sunduğunu belirtelim.

Titanfall 2

Çıkış zamanında Battlefield 1 ile çakışmasından dolayı istediği başarıya ulaşamayan oyun, daha sonra yavaş yavaş oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. İlk oyunun ardından üstüne çok şeyler katarak yeniden tasarlanan Titanfall 2, en başarılı grafiğe sahip oyunlardan birisi.

Call of Duty: WWII

Listemizin en güncel oyunlarından birisi. Activision, yıllar sonra “gelecek” inadından vazgeçerek İkinci Dünya Savaşı’na yeniden döndü. Bunu yaparken oyunun grafiklerine bir hayli yüklenmiş gibi duruyor. Oyun içinde o grafiklerin verdiği haz muazzam.

Star Wars: Battlefront II

Son günlerin en çok görünen oyunu. Hep kötü bir haberin odak noktasında yer verdiğimiz Star Wars: Battlefront II, EA’nın para tuzağının kurbanı olmasının yanında grafik anlamında oyuncuları memnun etmiş durumda. EA, bu oyunun başarılı olmasını bizzat kendisi engellemiş gibi duruyor.

Ark: Survival Evolved

Binlerce saatimi verdiğim bu oyunu listeye almam gerekiyordu. Oyunun gerçekten etkileyici grafikleri var, ancak bu grafikleri çalıştıracak bir ekran kartı yok. Oyun tam sürüme çıkmasına rağmen hala optimizasyon sorunları çekiyor. Eğer bu sorunları bertaraf edersek, hem grafik hem de oynanış açısından sizin de binlerce saatinizi çalabilecek düzeyde bir oyun kendisi.

Bonus. Grand Theft Auto V

İlk kez 2013’te piyasalara çıkan GTA 5, 4 yıl geçmesine rağmen hala en kaliteli oyunlar arasında yer alıyor. Tamam, en iyisi diyemeyiz, ancak böyle bir listede rahatlıkla sırıtmadan duracaktır. Ayrıca, GTA 6’nın oyun grafikleri açısından yeni bir standart oluşturacağını düşünüyorum.