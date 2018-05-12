Üstün grafikleriyle size eğlenceli zaman geçirtirken akıllı telefonunuza zor anlar yaşatan 5 oyunu sizler için listeledik.

Son yıllarda akıllı telefonlar çok büyük gelişmeler yaşamaya başladı. İşlemci ve ekran kartı açısından da büyük gelişmeler yaşayan akıllı telefonlar, beraberinde yüksek grafik detaylarına sahip oyunların da ortaya çıkmasını sağladı. Razer, Xiaomi gibi üreticilerin oyuncular için akıllı telefon çıkarmasıyla iyice alevlenen sektör, şu anda birbirinden başarılı oyunları destekliyor. Bugün sizlere, akıllı telefonlarının işlemcisi ve GPU’suna zor anlar yaşatacak birbirinden başarılı 5 mobil oyun tanıtacağız.

Shadowgun Legends

Fütüristtik bir dünyada geçen oyunda, paralı asker veya Shadowgun’dan biri olarak oynayabiliyorsunuz. Çok oyunculu modu sayesinde gerçek insanlara karşı mücadele vereceğiniz oyun, içinizdeki MMOFPS aşkını alevlendirebilir.

Tekken Mobile

Bandai Namco’nun efsane oyun serisi Tekken’i mobilde oynamak isteyenleri şöyle alalım. 2GB’tan fazla boyutuyla, üst düzey grafiklere sahip dövüş oyunu, yıllarca konsollar üzerinde oynadığımız oyunu mobil telefonlarımıza taşıyor.

Micro Machines

Real Racing 3’ün uzun bir süredir sunduğu gerçekçi grafik kalitesi gibi bir şey sunmayan oyun, bunun yerine, daha farklı bir grafik yaklaşımı getiriyor. 2000’li yılların konsollarında sıkça karşılaştığımız çizgi film tarzında grafiklere sahip Micro Machines, sizleri son derece eğlenceli bir serüvene çıkaracak.

NBA Live Mobile

Eğer basketbol oyunlarını seviyorsanız, bu mobil oyun çok hoşunuza gidecektir. Dört ana oyun modu, başa baş mücadeleler gibi özellikleriyle basketbolu seven oyunculara güzel bir deneyim yaşatıyor.

PUBG Mobile

Piyasanın en ünlü oyunlarından biri olan PUBG’nin mobil versiyonu da, en az orijinal oyun kadar çok tutuldu. Üst düzey grafiklere sahip oyun, bu grafikler için normal olarak kaliteli bir sistem istiyor. Eğer sizler de battleroyale tutkunuysanız, türünün en başarılı örneklerinden olan PUBG Mobile’e bir şans verebilirsiniz.

Bonus: Fortnite Mobile

Android cephesinde şu anda geliştirme aşamasında olan Fortnite Mobile, iOS cihazlarını adeta kasıp kavuruyor. Başarılı grafikleriyle oyun camiasında kısa sürede söz sahibi olan Fortnite’ın mobil versiyonu da aynı şekilde büyük ses ve maddi gelir getirdi.