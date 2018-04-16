PS4’ün sevilen oyun serilerinden Gran Turismo’daki konsept Audi aracı gerçek oldu. 3 elektrik motoruyla çalışan otomobili, Formula E yarışlarında göreceğiz.

PlayStation’un sevilen yarış oyunu Gran Turismo, son yıllarda aşırı gerçekçi arabalarla karşımıza çıkıyordu. Oyunun en çok sevilen konsept otomobillerinden Audi E-tron Vision Gran Turismo ise bu gerçekçiliği bir üst boyuta taşıyarak Audi tarafından Formula E yarışları için özel olarak üretildi.

Geçtiğimiz hafta oyun için yayınlanan yeni teaser’ın ardından şimdi de oyunun konsept arabası gerçek oldu. Alman üreticinin ellerinden çıkan yeni Audi E-Tron Vision Gran Turismo, heyecan uyandıran bir görünüme sahip.

Üzerinde bulunan üç elektrikli motor sayesinde dört çeker bir özelliğe sahip yarış arabası, 0’dan 100’e yalnızca 2.5 saniyede çıkıyor. Her biri 272 beygir olacak şekilde 3 elektrik motoruna sahip arabada, motorların ikisi arka aksa, biri ise ön aksa güç aktarıyor. Bu sayede toplamda 816 beygir gücüne ulaşan araç, tasarım dışında güç olarak da farklılığını hissettiriyor.

1450 kilogram ağırlığına sahip E-Tron Vision Gran Turismo, 14 Nisan Cuma günü Roma’da düzenlenen Formula E’de yer aldı. Aracın seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda bir açıklama yok, ancak şu anda eski DTM yarışçısı Rahel Frey veya Le Mans şampiyonu Dindo Capello tarafından Formula E yarışlarında kullanılacak. Sadece 11 ayda geliştirilen aracın Avrupa’daki pek çok Formula E yarışları ve diğer organizasyonlarda kullanılması bekleniyor.