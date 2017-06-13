Gran Turismo Sport Fragmanı Yayınlandı!

Gran Turismo'nun merakla beklenen yeni oyunundan E3 2017 kapsamında şahane bir fragman geldi.

Microsoft'un ardından E3 2017'de şov sırası Sony'deydi ve Sony de kendine yakışır bir performans ile pek çok şahane oyunu bizlere sundu. İşte o oyunlardan biri de Gran Turismo serisinin yeni oyunu Sport.

PlayStation platformuna özel olarak sunulan Gran Turismo Sport, fragmanında da belirtildiği üzere tamamen yarışa odaklanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Önceki oyunlarda, oyuncuların araç koleksiyonu yapmaktan yarışın asıl keyfini unuttuğunu düşünen oyun geliştiricileri, yeni oyunda yarışlara ve mücadeleye ciddi bir ağırlık vermişler. Zaten fragmanı da izleyince anlayacaksınız, oyun; 'insan yarışına katıl!' tarzı bir slogan ile geliyor.

E3 2017'de tanıtılan çoğu oyun gibi 4KHDR 60fps görüntü kalitesine de sahip olacak Gran Turismo Sport, Sonbahar aylarında PS4 için sunulacak.

