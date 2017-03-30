Gran Turismo'yu Gerçek Yarıştan Farksız Kılan Yeni Görseller

Geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenen oyunu boşu boşuna ertelenmediği belli oluyor.

Gran Turismo Sport gün yüzüne çıktığından beri en çok beklenen yarış oyunları arasında ve muhtemelen tarih yazmaya geliyor. Beta aşamasında testleri devam eden oyuna şu an birkaç ABD’li oyuncu erişebilmiş durumda. İnternette oyun içi bir kaç ekran görüntüsü paylaşan oyuncular neyle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi:

Gran Turismo Sport PS4'ün en iyi görünümlü oyunu olacak

Oldukça iyi optimize edilmiş oyunun grafikleri normal PS4’lerde bile üst düzeyde gözüküyor. Arabalar iyi kontrolllerin de oldukça düzgün tasarlandığı söyleniyor. Oyunculardan bazıları standart bir PS4'te şimdiye kadar hiçbir oyundan atma veya ekran kararma hatası almadan 60fps görüntü kalitesiyle oyunu oynayabildiklerini dile getiriyor.

Gran Turismo Sport'un geçen yıl piyasaya çıkması gerekiyordu, ancak oyun sonunda daha da iyileştirilmek ve uygun bir kalite düzeyinde sunulmak için geciktirildi.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bilgi aldığımızda size aktaracağız. Sizi oyundan alınan ekran görüntüleriyle baş başa bırakalım: