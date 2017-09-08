Grand Theft Auto 5'in Yeni Modu Sizi Uzaya Çıkaracak!

Grand Theft Auto'ya çıkan yeni uzay modu etkileyici bir fragmanla birlikte indirilebilir hale geldi. Görünüşe göre oyunda artık uzaya çıkmakta mümkün!

Grand Theft Auto 5'in uzay modu "Grand Theft Space" ocak ayında duyrulduğundan beri radarlarımızdaydı. Çünkü mod, oyunda uzaya çıkabilmemizi ve diğer uzaylılarla dövüşebilmemizi vadediyordu. Modla ilgili en son Temmuz ayında bir fragman gördük daha sonra çıkışının gecikeceğini duyduk. Ancak mod çıktı ve oynanış videoları düşmeye başladı bile.

Modun çıkışıyla birlikte gayet güzel gözüken sinematik bir fragmanı çıktı bile. Mod şu anlık elimizde olan bilgilere göre, Ay ile birlikte 11 gezegene çıkabilmemizi, bir hikayeli oynanışı bir kaç tane de açıklanmayan yan eğitim görevi vaat ediyor. Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla ise oynanış en azından fragmanda gördüğümüz kadarıyla akıcı değil gibi gözüküyor.

Yine de modun yapımcıları, modu yaparken iyi bir hikaye modu ve akıcı bir oynanıştan öte, daha deneyimli mod yapımcılarının bu modu alıp daha farklı modlar yapmasını ve oyuncu deneyimini geliştirmeye katkıda bulunmayı sağlamaya çalıştıklarını belirtiyorlar. Yine de vaat ettikleri gezegen görevleri ve ufo çarpışmaları fena gözükmüyor.

Akıcı bir GTA 5 içerisinde uzay deneyimi için bir süre daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor. Yine de şimdilik gezegen gezegen dolaşıp bir iki uzaylı tokatlamayı isterseniz, buradaki link üzerinden Grand Theft Space isimli moda ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 5'te uzayda gezmemizi sağlayacak daha iyi modlar da ileride gelir mi?