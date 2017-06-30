Ülkemizin kişisel bakım marketlerinden olan Gratis adının kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat edin. Mesajdaki bir bağlantı, telefonunuza telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir.

Son zamanlarda Gratis adının kullanılarak gönderilen aşağıdaki mesaj, Türkiye’deki birçok WhatsApp kullanıcısının telefonuna virüs bulaştırdı.

"Hey, GRATIS isimli firmanın bu teklifiyle ilgilenebileceğini düşündüm. Yalnızca sınırlı bir süre için geçerli ve yalnızca birkaç yüz adet kupon kaldı. Ben kendiminkini aldım bu nedenle sen de hala yapabiliyorken kendininkini al. bu bağlantıya gitmen yeterli http://gratis-gift.site/" şeklinde gelen mesaj, virüsün bulaşmasıyla birlikte telefonunuzdaki diğer tüm kişilere sizin ağzınızdan gönderilmiş gibi gidiyor.

Bu mesaj olayının farkında olan Gratis, web sitesi üzerinden aşağıdaki mesajı yayınladı:

"Değerli Müşterilerimiz, yapmış olduğumuz tüm kampanyalar sadece Gratis sosyal medya hesaplarımızdan ve www.gratis.com resmi web sitemizden duyurulmaktadır. Farklı mecralarda Gratis adı kullanılarak yapılan kampanya duyurularına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Tarafımızca kanuni işlemler başlatılmıştır, bilgilerinize sunarız."

Gratis

2009 yılında Demir Sabancı tarafından kurulan Gratis, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satıldığı, 190 mağazaya sahip bir marketler zinciri.