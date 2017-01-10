Gravity Rush 2'ye Kısa Bir İlk Bakış

Playstation 4’e özel bir oyun olan ve 20 Ocak’ta çıkacak olan Gravity Rush 2’ye bir göz atalım.

Bu yıl Playstation 4’e özel olarak çıkacak olan oyunlar arasında, en çok beklenenlerden biri Gravity Rush 2. Gelir eşitsizliği konusunu işleyen fantastik oyunun ana karakteri Kat adında bir süper kahraman.

Kat ve onun yıldız tozundan meydana gelen kedisi, ekonomiyi yeniden dengelemeyi sağlamaya çalışıyorlar. Oyun, insan yapımı olan ve havada duran adaların üzerine inşa edilmiş köylerde ve şehirlerde geçiyor. Zengin vatandaşlar, gökyüzündeki büyük malikanelerde yaşarlarken onların kilometrelerce altında, bulutlarda yaşayan insanlar yaşam mücadelesi veriyor. En aşağıdaki takımadada, gecekondular ve sanayileşme birbirinin üzerine yığılmış durumda.

Kat ise sahip olduğu yerçekimini yönlendirme gücüyle böyle bir dünyada hedefi doğrultusunda ilerlemeye çalışıyor. Tabii Kat, yerçekimi kontrol etmede bir ustalığa sahip değil ve bu gücünü kullanırken zaman zaman sağa sola yuvarlanmak gibi beklemediği şeylerle karşılaşabiliyor. Ayrıca Kat bu gücü sayesinde, kutuları kaldırabiliyor ve onları düşmanlarına fırlatabiliyor.

Özveri, pratik ve sabrı ödüllendiren oyunda, her bölüm bir öncekine göre daha dikkatli bir biçimde tasarlanmış ve bu yüzden her bölüm bir öncekinden daha dolu dolu geçiyor. Oyunda birkaç saat geçirdikten sonra, Kat görevlerle dolu bir harita, açılabilir güçlerin olduğu bir menü ve yan aktivitelerin olduğu bir liste gösteriyor. Ve asıl macera bundan sonra başlıyor.

Serinin ilk oyunu 2011 yılında Playstation Vita için çıkış yapmıştı ve çok dikkat çekmemişti. Fakat Sony, oyunun küçük ama tutkulu hayran kitlesi için sonraki yıllarda bazı şeyler yaptı. 2012 yılında PlayStation All-Stars Battle Royale’de Kat’e yer veren firma, geçtiğimiz sene ise Playstation 4 için Gravity Rush’ın remastered versiyonunu yayınladı.