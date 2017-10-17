Teknoloji Devlerinin ‘Yeşil Rekabet’ Notları Açıklandı!

Uluslararası çevrecilik örgütü Greenpeace, dev elektronik üreticilerini çevreci üretim koşullarına göre değerlendirdiği önemli bir araştırmanın sonucunu açıkladı. Firmalara harfli not sistemi ile puan veren örgüt, Samsung ve Amazon gibi devleri en düşük, Apple’ı ise en yüksek derecelerle ödüllendirdi.

Günümüz devlerinin en büyük sıkıntılarından birisi çevreci koşullarda üretim yapabilmek. Artık sanayi devriminden sonra esen ve doğanın zerre kadar önemsenmediği üretim rüzgarlarından çok uzağız. Günümüz bilim insanları, 6. kitlesel yok oluş sürecinin başladığına ve insanlar dahil birçok canlı türünün tehdit altında olduğuna vurgu yapıyorlar. Haliyle bu durum, dev şirketlerin omuzlarına taşıması güç bir sorumluluk yüklüyor: Çevre.

Dünyanın en büyük çevrecilik örgütü Greenpeace, Apple, Google, Samsung, Amazon ve Microsoft gibi devlerin yanı sıra, adını yeni yeni duymaya başladığımız ve hızla büyüyen şirketlerin yer aldığı raporunu açıkladı.

Harfli sisteme göre, soladan sağa doğru gittikçe daha çevreci olan firmalar sıralandı:

Ayrıca örgüt, 17 büyük şirketin çevrecilik için yaptığı faaliyetleri ve yatırımları açıklayan geniş kapsamlı Greener Electronics kılavuzunu da yayımladı. Sonuçlarda göreceğiniz üzere en çevreci üretim hattına ve çevreci vizyona sahip şirket B notu ile Fairphone olarak açıklandı. Onun ardından B- ile Apple gelirken, C+ notlarıyla Hawlett Packard (HP) ve Dell üçüncülüğü paylaştılar. Google, Amazon, Samsung ve Sony gibi devlerin sıralamanın sonunda yer almaları şaşırtıcı.

Greenpeace, bu tabloyu oluşturmak için enerji ve kaynak tüketimi, kimyasal kullanımı ve doğaya salınımı gibi kriterleri değerlendirdiğini söylüyor:

Son yıllarda Apple, üretim hattındaki enerji kaynaklarını yenilenebilir enerji teknolojilerine çevirmişti ve bu konudaki şeffaflık çabası övgü topladı. Ayrıca firma, kendi tesislerinde yenilenebilir enerji teknolojilerine dayandırdığı kapalı tedarik zinciri hedefine ulaşmaya çalışıyor.

Teknoloji firmalarının notlarını düşüren bir diğer etmen ise geri dönüşüm. Tamir edilemeyen cihaz sayısı arttıkça, atıl durumda olan elektronik cihaz sayısı da artıyor. Bu konuda Apple’ın cihazlarının sağlamlığını bir kez daha doğrulamış oluyoruz. “Samsung’un da sağlam, peki neden üst sıralarda değil?” dediğinizi duyar gibiyim. Bunun nedeni ise Samsung’un Apple’dan kat kat daha fazla cihaz üretmesi. Apple’ın 3 modeli bulunurken Samsung’unkileri sayarak bitiremiyoruz, yani daha fazla atık çıkarması doğal.

Firmalar zamanla geri dönüşümü kolay cihazlar üretmeye ve üretimi kolay materyallerle çevreciliğe yakışır çerçevede hareket etmeye devam edecekler. Şimdilik birkaç istisnai değişken dışında, firmaların çevrecilik karneleri bu şekilde.

Bu rapor için Greenpeace’e Apple’ın yüklü miktarlar ödediğine ilişkin iddialar da ortaya atılıyor. Ancak bu tarz riskler söz konusu firmaların almamayı tercih ettikleri risklerdir. Çünkü yalan söyleyen firmalar her zaman kaybetmişlerdir. Bu sebeple tablonun, olabildiğince gerçekçi sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.