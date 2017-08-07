Greenwich Gözlemevi'ne Göre Yılın En İyi Uzay Fotoğrafları

Greenwich gözlemevi, yılın en iyi astronomi fotoğraflarını bilim severlerle paylaştı.

Bir fotoğraf ne kadar muhteşem olabilir? Doğanın görkemli büyüklüğü ve güzelliği karşısında büyülenmemek elde değil. Britanya Royal Greenwich Gözlemevi', 'Yılın Astronomi Fotoğrafları'nı yayınlandı.

Ay güneşe dönükken UUİ (Uluslararası Uzay İstasyonu) önüne geçiyor ve güneş ışınları ona da yansıyor. Ortaya bu mükemmel fotoğraf çıkıyor.

Bir gök bilimci, mağaranın içinden büyük ayı takım yıldızlarını izliyor. Bu aslen iki fotoğrafın birleşmesiyle oluşturulan bir panorama.

Dev güneş patlamalarının korkutcu ve bir o kadar büyüleyici fotoğrafı.

Deniz fenerinin üzerinde oluşan hilali Dünya'dan yansıyan güneş ışınları tamamlamış.

Rusya'da karlı bir akşam, ağaçlar ve sokak lambaları Aurora ışıklarına güzel bir çerçeve yaratıyorlar.

Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden artan ışık kirliliğini göstermek için çekilmiş bir fotoğraf. Geceyi bizim gördüğümüzden güzel görmesini sağlayan şey ise fotoğraf makinesine takılan kirlilik filtresi(iOptron L-Pro).

Dünya'dan 40 milyon ışık yılı uzaklıkta Pegasus takım yıldızındaki NGC 7331 galaksisi. Daha küçük galaksiler ise NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 ve NGC 7340.