Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinin birkaç tanesini oluşturmada yardımcı olan Greg Baroth, kıskanılacak bir hayat yaşıyor.

Youtube, Instagram gibi alanlarda ülkemizden de ünlüler bulunuyor. Bunlar arasında çok ünlü isimler var. Burada teker teker herkesi sayamasam dahi bu ünlüler, kendi tırnakları ile bir yerlere gelmeye çalıştılar. Örneğin Orkun Işıtmak, Youtube’da ilk videolar çekmeye başladığında oyun videoları çeken küçük birisiyken şu anda dünyanın 4 bir yerine giderek videolar çekmeye devam ediyor. Bunun dışında 50 milyon aboneye ulaşmış PewDiePie gibi isimler yer alıyor.

Youtube fenomenlerinin dışında tarzıyla fark yaratan Instagram fenomenlerinin sayısı da bir hayli fazla. Ülkemizde özellikle dünyada bir akım haline gelen Nusret, bunlardan birisi. Özellikle genç arkadaşlarımız kendilerine sosyal medyanın bu alanlarında ün kazandırmaya çalışıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar ancak Greg Baroth isimli arkadaşımız, kendisine bambaşka bir meslek edinmiş.

İster Youtube ister Instagram hiç fark etmez Baroth, sizi daha başarılı bir fenomen yapmak için uğraşıyor. Youtube veya Instagram yıldızları oluşturması ile ünlü Greg Baroth, aklınıza gelebilecek birçok kişi ile birlikte çalışmış. Örneğin canınız yılan sevmek istedi, Baroth’a söylemeniz yeterli olacaktır. O sizin için yılanı kesinlikle temin eder. Bugüne kadar birçok dünyaca ünlü fenomenle iletişim halinde olan Baroth, Rap yıldızı Wiz Khalifa’dan absürt fenomen Dan Bilzerian’a kadar birçok ünlü isimle iletişim haline girmiş. Özellikle Youtube ve Instagram yıldızı Logan Paul ile birlikte işler yapan Baroth, temin etmeniz gereken şeyleri rahatlıkla temin edebilir.

Baroth ilk yılında 75.000 dolardan fazla para kazandığını belirtti. Üstelik yalnızca 21 yaşındaydı. Şu anda Los Angeles’da 700.000 dolarlık bir evde oturan Baroth, Dan Bilzerian’dan sağlam paralar kazanmış gibi duruyor. Kendisi, Dan Bilzerian’ın daha büyük Instagram yıldızı olmasını sağlayan fikirler buldu. Bilzerian’ın absürt yaşam tarzının gösteriminin ardında yönetmen olarak yer alan Baroth şu anda bu işi yapmasa bile, Bilzerian’ın en çok ön planda olduğu zamanlarda beraber çalıştıklarını belirtmek gerekiyor. Bilzerian’la hala samimi olduklarını belirten Baroth, aynı zamanda bir başka sosyal medya fenomeni “Mini-Me” Verne Troyer’ın ünlenmesine katkıda bulundu.

Baroth, ünlüleri daha fazla ünlü yapmaya devam ediyor. Adamın hayatını yaşadığını söyleyebiliriz. Ülkemizde, böyle bir meslek gerçekten hoş sonuçlar doğurabilir.