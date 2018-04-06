Grinin 50 Tonunun Arasında Kalan 'Orta Gri' Nedir?

Grinin orta tonları özellikle son yıllarda oldukça popüler oldu. Her alanda kullandığımız renk, aslında birçok ton barındırıyor. Peki ya bu tonların arasında kalan orta gri nedir?

Grinin tonları arasında öyle bir ton vardır ki, ne siyaha yakın nede beyaza yakındır. ‘Orta gri’ olarak adlandırılan bu renk, beyaz ve siyah arasındaki en orta çizgidir. Genellikle fotoğraflarda kullanılan renk, ışığın %18’iniyansıtması nedeniyle orta gri olarak tanımlanır.

Çoğu sahne, üzerine düşen ışığın sadece %12 veya %13’ünü yansıtırken bu durum orta gride, %18 seviyesindedir. Bu sebeple bu renk, eski gazete kağıtlarında ve fotoğraflamalarda yoğunluklu olarak kullanılırdı.

Orta gri, sahip olduğu ara tonu nedeniyle üzerinde beyazı da, siyası da aynı belirgin oranda taşıyabilirdi. Bu sebeple yapılan çalışmalar sonucu %18’lik bu tonun, oluşabilecek hataları da diğer renklere oranla daha iyi gizlediği bulunmuştu. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?