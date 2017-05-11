'Grinin Daha Karanlık Elli Tonu' Filminden Yeni Fragman!

Dünyanın en sansasyonel ve tartışmalara konuk olan filminin yeni fragmanı yayınlandı. Söz konusu film, yine büyük tartışmalara konuk olacak.

Grinin Elli Tonu, sinema tarihinin açık ara en tartışılan filmlerinden biri oldu. İçerdiği aşırı erotizm ve şiddete varan ögeleri ile yüksek gişe hasılatı elde etmesine rağmen, filmden nefret edenlerin sayısı çok daha fazlaydı. Kitabı her ne kadar çok daha fazla edebiyat unsuru barındırsa da film tüm eleştirmenlerin tüm saldırılarına haklı olarak maruz kaldı.

Elde edilen gişe hasılatından yola çıkılarak Fifty Sades of Grey'in üçümcü devam filmi için fragman yayınlandı. Fifty Sages of Freed, tuhaf karakter Christian tarafından anlatılan yepyeni bir yapım olacak.egzantrik yapımda Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Kim Basinger ve Marcia Gay Harden gibi yıldızlar yer alacak.

Devam filminin yapım bütçesi 60 milyon dolar belirlenmiş. Fimin yönetmenlik koltuğunda ise yine James Foley oturacak.