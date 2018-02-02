Grip Salgınları Daha Gerçekleşmeden Önlenebilecek

Araştırmacılar grip virüsünün çoğalmasını etkileyen influenza virüsü genomunun özelliklerini tespit ettiler. Bulgular, sonucunda milyonlarca kişiyi öldürme potansiyeli bulunan pandemik bir grip virüsünün tespiti kolaylaşacak.

Pandemi gribi, kuş ve domuz gibi farklı türlerdeki hayvanlardan bulaşıp, tedavi edilmemesi halinde ölümcül olabilir. Ülkemizde daha önce kuş ve domuz gribi vakalarına tanıklık ettik. Hatta bu grip türleri büyük karantina önlemlerinin alınmasına neden olacak kadar tehlikeliydi.

Araştırmacılar Nature Communications ile yaptıkları röportajda, influenza virüsü genomunun özelliklerini tespit ettiklerini ve bu sayede milyonlarca kişiyi öldürme potansiyeli bulunan pandemik grip virüslerinin de daha kolay tespit edilebileceğini söyledi. Eğer araştırmacılar kaynakları etkin bir şekilde kullanabilirse, bir sonraki pandemi grip vakası gerçekleşmeden durdurulabilir.

Grip virüsleri hücrelere enfekte olup, çoğalmak ve gelişmek için kendilerine özel salgı yaptırırlar. Bu sırada grip hastalığına yakalanan kişi hücreleri ihtiyacı olan işleri yapamadığı için oldukça halsiz ve yorgun hisseder.

Araştırmacılar dünyada binlerce farklı grip virüsü olduğunu ve mutasyona uğramaları halinde ölümcül bir hastalık olabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle önemsiz bir hastalık gibi görünse de, grip hastalığında da erken teşhis hayati önem taşıyor. Daha fazla kaynak ve bunların doğru kullanımıyla araştırmacılar, birçok grip salgınını gerçekleştirmeden durdurmayı hedefliyor.