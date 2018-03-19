Eklem Bacaklıların Atası Grönland'da Bulundu

Bilim insanları tüm dünya yaşamının geçmişi üzerine nefes kesen araştırmalar yapıp yeni bilgiler keşfetmeye devam ediyorlar. Bu keşiflerden birisi de geçtiğimiz günlerde Grönland'da yapıldı.

Bir süredir Grönland'da araştırmalarına devam eden Dr. Jakob Vinther ve ekibi, önemli bir keşfe imza attılar. Yarım milyar yıl önce yaşamış ve günümüzün örümceklerinin ve bazı böcek türlerinin atası olduğu düşünülen bir canlının beyin ve sinir sistemlerine ulaştılar. Bu keşif son derece önemli çünkü bu sayede bilim insanları beyinlerin evrimleşme sürecine dair daha fazla bilgi elde edebilecekler.

Bu araştırma, Kerygmachela kierkegaardi isimli bu garip canlının karşımıza ilk çıkışı değil ancak paleontologları bu kadar heyecanlandırmasının sebebi bulunan son fosilin beyninin ve sinir sistemlerinin çok iyi korunmuş olması. Araştırmayı yürüten Dr. Vinther buldukları bu fosillerin eklembacaklıların evrim süreçlerine dair önemli bilgiler de verdiğini söyledi. Ancak araştırmayı önemli kılan asıl bilgi, insan beyninin evrimine dair bazı sorulara da daha iyi cevaplar vermemize olanak tanıması.

Bilim insanları bu keşfe kadar omurgalıların ve eklem bacaklıların ortak atalarının üç bölümlü beyinlere sahip olduğunu düşünüyorlardı. Ancak K.kierkegaardi'nin keşfinden sonra bu bilginin doğruluğu çürütülmüş oldu. Bulunan bu canlı türünün boyunun maksimum 25 cm olabileceği düşünülüyor. Kafalarında iki tane anten, vücutlarının yanlarında ise 11 tane yüzgeç var. Suda avlanmalarını sağlayan bir de kuyruğa sahip bu yaratıkların, kendilerinden daha küçük deniz canlılarını avlayarak yaşamlarına devam ettikleri düşünülüyor.