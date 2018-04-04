Algler Grönland'ın Buz Tabakasını Eritiyor Olabilir

Grönland buz tabakasında, üzerinde senelerdir araştırma yapılan karanlık bölgenin (The Dark Zone of Greenland) neden hızla eridiğine dair önemli bir hipotez sunuldu.

Grönland'daki buz tabakası, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi sebepler ile her geçen gün biraz daha inceliyor. İnsanlar olarak ciddiyetini hep göz ardı etsek de, buzulların erimesi aslında tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getirecek. Bilim insanları da, tam olarak bu sebepten uzunca zamandır Grönland'da çeşitli araştırmalar yaparak bölgedeki erimeleri inceliyorlar.

Grönland'daki kalın buz tabakasının batı kısmında, uzunca süredir sebebi araştırılan bir 'kararma' söz konusuydu. Bu kararma, beyaz kar ve buz zeminlerin aksine, güneş ışınlarını toplayarak erimeyi hızlandırıyor ve bahsedilen bölge yaklaşık olarak 400 kilometre genişliğinde. Bu kadar geniş ve karanlık bir alanın erimeye getirdiği hız ise bir hayli fazla. Bilim insanları, yaptıkları son incelemelerde, bu erimenin sebebinin algler olduğunu fark ettiler.

Algler, koyu renkleri oldukları için içinde yaşadıkları erimiş su bölgesinin rengini koyu hale getirirler ve bu da artan koyu renk sebebi ile erime hızını artırır. Alglerin buzullar üzerinde etkilerine dair benzer bir çalışma geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı ancak daha dar kapsamlı ve sezonluk bir çalışma olduğu için, karanlık bölge bununla açıklanmamıştı.

Bilim insanlarına bu çalışmada en çok yardımı dokunan şey ise dronelar kullanmaları oldu. Öncesinde uydu fotoğrafları ile çalışan ve geniş alanda iyi görseller olsa da dar alanlar için gerekli görüntüyü sağlayamadıklarını söyleyen araştırmacılar, kullandıkları dronelar sayesinde elde ettikleri görüntülerin, araştırmaya hız kazandırdığını söylüyorlar.