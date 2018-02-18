Amerikanın ünlü telefon operatörü T-Mobile firmasını hackledikten sonra kaynaklarını kullanarak Bitcoin madenciliği yapan adam, ortaya çıkan bir hata sonucu yakalandı.

Geleceğin mesleği olan kripto madencilikte büyük paralar kazanmak için çok büyük yatırımların yapılması gerekiyor. Ancak bu yatırımı yapacak gücü olmayan bazı kişiler, kendilerine ait olmayan kaynakları kullanarak kolay para kazanmayı başarabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde nükleer tesis içerisinde bulunan süper bilgisayarı kripto madencilik için kullanmaya çalışan iki mühendis yakalanmıştı. Bu haberde de buna benzer bir durum gerçekleşti.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından T-Mobile şebekelerinde fark edilen 700 MHz radyo frekanslarının nedeni araştırıldığında, başarılı bir hack girişimi sonrası firma kaynaklarının Bitcoin madenciliği için kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı. FCC, 700 MHz radyo frekansındaki paraziti takip ettiğinde Amerika’da yaşayan Victo Rosario adlı bir adamın evine ulaştı.

Daha sonra parazite neden olan hack cihazını tespit eden ekip, bu cihazı kapattıktan sonra sorun düzeldi. FCC’nin kararına göre gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar operatör hizmet veremeyecek. Rosario’nun hacklediği operatör özel ve gizli bilgileride içerisinde tuttuğu için büyük bir cezasına çarptırılabilir.

700 MHz frekansındaki parazitlerinse madencilik için kullanılan cihazda oluşan hatalardan veya donanım farklılıklarından kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca Rosario’nun Bitcoin madenciliği yapmak için kullandığı cihazlar da araştırılmaya başladı. Her ne kadar çok önlem alınırsa alınsın bazı insanların kripto paralar üzerinden kolay gelir elde etmenin yollarını bulacağını düşünüyorum. Peki, sizce kripto madencilik konusundaki hack başarılı girişimleri son bulacak mı?