GTA 4’de Yaprak Dökümü: Lisansı Sonlanan Şarkılar Kaldırıldı

GTA 5 çıkmadan önce milyonlarca insanın oynadığı GTA 4’ün, 10 yıllık lisans anlaşmasıyla radyolarda çalınan şarkıları kaldırıldı.

Rockstar Games’in GTA 5 kadar tutulmasa da özellikle hikaye kısmında herkesin beğenisini kazanan GTA 4, 10 yılı tamamlamasıyla birlikte sözleşmelerini de kaybetmeye başladı. Son olarak oyunda yer alan radyo istasyonlarında çalınan pek çok şarkının lisans anlaşması bittiği için kaldırıldı. Oyundan kaldırılan şarkılar, ana hikayesinin yanı sıra The Los and Damned ve Gay Tony DLC paketlerindeki şarkılar oldu.

GTA 4’te yer alan Liberty Rock Radio programındaki müziklerin bir kısmı kaldırılırken Rus radyo istasyonu Vladivostok FM’in çok büyük bir kısmı lisans dolayısı ile kaldırıldı. 29 Nisan 2008 tarihinde 10 yıllık lisansla oyuna aktarılan şarkılar, bu tarihin tamamlanmasına iki gün kala bir güncelleme aracılığı ile kaldırıldı.

Rockstar Games, istasyonlarda çalan bu şarkıları kaldırmış olsa da daha önce söz verdiği gibi telafi amaçlı yeni şarkıları oyuna ekledi. GTA 4 gibi efsane sayılabilecek bir oyunun dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu lisans bitimi sonucunda bazı kişiler, GTA forumlarında kaldırılan tüm şarkıların listesini koydular. GTA 5 çıkmasına rağmen uzun yıllar boyunca GTA 4 oynamaya devam edenler var. Bu insanlar için oyuna sınırlı da olsa destek vermeye devam eden Rockstar, daha önce bir başka GTA efsanesi SanAndreas’ta da lisans yüzünden şarkıları kaldırmak zorunda kalmıştı.