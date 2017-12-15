GTA 5’de Read Dead Redemption 2’ye Ait Gizli Bölüm Bulundu

Rockstar Games, GTA 5’de yayınladığı son güncellemenin içerisine RDR 2’ye ait özel bir sürpriz hazırlamış.

GTA Online’ın son güncellemesi Doomsday Heist ile birlikte pek çok yenilik geldi. Oyunda yeni arabalar, yeni mekanlar ve yeni görevler sunulurken, yeni yeni farkına varılan bazı easter egg’ler de sunulmuş. Daha öncelerde de GTA 5 üzerinde buldukları easter egg’lerle adından söz ettiren The Guru Team, Doomsday Heist güncellemesinden de yeni bir şeyler buldu.

Bu sefer bulunan şey, 2018’de karşımıza çıkacak Red Dead Redemption 2 oyunu ile ilgili. Oyunun kodlarından çıkartılan bu easter egg doğrudan sandığı açan RDR 2’ye ait bir silah. Rockstar Games’in ünlü kovboy temalı oyununun fragmanında da gözüken bu silah neden GTA 5’e eklenmiş kimse bilmiyor, ancak bunun için bir takım görev kodları da bulunuyor. Görevin kodlamasına göre oyuncular, “altın kaplama bir altıpatlar” bulmaya çalışacaklar. Guru Team, bir notun ilk başta görüneceğini ve bundan sonra bu ava çıkacağımızı söylüyor.

GTA Online’da bu silahı bulmak için 20 değişik yeri ziyaret etmeniz ve bu yerlerin fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Guru Team, kodlardan çıkardıkları bilgiyle haritadaki bu 20 noktayı bulabildiler.

Bölümün nasıl işleyeceği hakkında çok net bilgiler yok, ancak Rockstar Games’in yine aynı şeyleri yaparak bir önceki ünlü oyunundan yeni çıkacak oyununa dair sürprizler yaptığını görüyoruz. Red Dead Redemption 2, 2018 bahar döneminde çıkışını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Son güncelleme ile birlikte GTA 5’e RDR 2 ile ilgili farklı sürprizler çıkmış mı bilmiyoruz, ancak böyle bir şey varsa çok yakında ortaya çıkacaktır.