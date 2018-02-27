GTA 5 oyuncularını yakından ilgilendiren bir mod geldi. Ünlü edebiyat ve anime serisi Dragon Ball, ünlü modder tarafından oyuna eklendi.

Rockstar Games’in 5 sene önce çıkardığı ve bunca yıldır sevilerek oynanmaya devam eden GTA 5 için yeni modlar gelmeye devam ediyor. Bazılarının kaliteli, bazılarının ise kalitesiz olduğu bu modlara, ünlü modder’dan yeni bir mod eklendi. Ünlü edebiyat ve anime serisi Dragon Ball’u GTA 5’e getiren JulioNIB nickli mod geliştiricisi, Dragon Ball efsanesini seven oyuncuların beğenisini kazandı.

JulioNIB’ı tanımayanlarınız, GTA 5’e The Flash, The Incredible Hulk, Iron Man gibi karakterlerin modunu yapan kişi olduğunu söylediğimde kendisine daha fazla güven duymaya başlayacaktır. GTA 5’in en çok sevilen modlarına imza atan JulioNIB’ın son modu, ünlü anime serisi Dragon Ball oldu.

Oyuncuların uçması, teleport ile haritanın bir yerinden bir yerine ışınlanması gibi özellikler sunan JulioNIB, GTA 5 oyuncularına son derece eğlenceli bir Dragon Ball modu sunmuş gibi duruyor. Modda animenin ünlü karakteri Son Goku’nun bulunmasının dışında, istendiği takdirde normal karakterlerle de Dragon Ball özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Dragon Ball’dan 4 farklı yeteneği bir silah gibi kullanmanızı sağlayan mod yalnızca görsel efektlerle değil, başarılı ses efektleri ile de oyuncuların beğenisini kazanacak gibi duruyor. Eğer siz de GTA 5 oynuyor ve Dragon Ball’a ilgi duyuyorsanız, buraya tıklayarak moda ulaşabilirsiniz.