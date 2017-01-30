GTA 5’e GTA 4’ü Ekleyecek Moddan Heyecanlandıran Görüntüler!

Daha önce bahsettiğimiz ve GTA 5’e GTA 4 haritasını getirecek Liberty City adlı mod ile alakalı görseller yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde sizlere bahsedip oldukça heyecanlandığımız GTA V modu olacak olan Liberty City, daha önce de söylediğimiz gibi GTA IV’ü GTA V’e ekstra harita olarak ekleyecekti. Bunun için haliyle hem GTA V hem de GTA IV sahibi olmanızı gerektiren modun çalışmaları sürerken kafadaki birçok soru işaretini ortadan kaldıran ekran görüntüleri paylaşıldı.

Modu ayarlayan OpenIV ekibi görünüşe göre GTA IV’ün Liberty City’sini alırken sadece haritasını alarak bir de HD eklenti kullanıyor gibi. Görünüm olarak GTA V’teki Los Santos ve Blaine County bölgelerindeki gerçekliğe yakın sokaklar görünürken araçlar GTA V’in araçları olmasıyla sevindiriyor. Şu anda daha alfa aşamasında olduğu için olabileceğini düşündüğümüz detay ise sokaklarda kimsenin olmaması.

Eğer bunu da ayarlayabilirler ve Liberty City tarafından ai araçlar ve insanlar da dolaşacaksa işte o zaman 3 büyük haritaya sahip bir GTA V sahibi olmak oldukça heyecan verici ve güzel olacağı kesin. Hele ki artık Blaine County ile Los Santos arasında değil de Los Santos’tan Liberty City’ye uçabilecek, botla geçebilecek olmak oldukça sevindirici.

Eğer GTA V sahibi iseniz ve bu modu merakla bekliyorsanız GTA IV’ü de satın almanız gerektiğini ve bu iki oyunun da bilgisayarınızda yüklenmiş olması gerektiğini unutmayın. Yani GTA V’i açabilecek sistemin yanı sıra bu sistemin normalden daha güçlü olması gerekecek.

Bakalım mod çıktığında bizlere neler sunacak. Merakla bekliyoruz.