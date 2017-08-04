GTA 5’i Daha da Güzelleştiren Ücretsiz Grafik Modu Yayınland

GTA 5'in yeni grafik modu yayınlandı. Bu mod oyuna muhteşem bir ambiyans katarak daha güzel bir şehir yaratıyor.

Rockstar Games, başarılı oyunu Grand Theft Auto V’in duyurusunun üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hala çok iyi paralar kazanmayı başarıyor. 80 milyondan fazla kopya satan oyun GTA Online sayesinde o kadar iyi kazanıyor ki bu durum, Rockstar Games’in yeni oyun yapmasını engelliyor. Elbette oyunu başarılı kılan tek şey bunlar değil. Oyun 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen hala çok sağlam grafikleri var, ancak normal olarak günümüzde çıkan oyunların grafiklerinin biraz altında kaldığını hissetmeye başladık.

Tam da bu noktada GTA 5’in bu kadar başarılı olmasında büyük katkıları olan mod yapımcıları devreye giriyor.

Yeni yayınlanan NaturalVision Remastered modu, bilgisayarınız da güçlüyse GTA 5’in grafiklerini yükseltiyor ve yeni ışıklar ekleyerek oyunu çok daha kaliteli bir görünüme ulaştırıyor.

Daha çok renk ve tonlamaların düzenlendiğini gördüğümüz modda, oyun çok daha gerçekçi gözüküyor. 1.200 saat uğraşmanın sonucunda ortaya çıktığını söyleyen geliştiriciler, modu daha gerçekçi yapabilmek için 40 saatlerini Google Sokak Görünümü'ne ayırmışlar.

Eğer bu tarz modları seviyorsanız ve bilgisayarınızın sistemi bu tarz modları karşılayabiliyorsa buraya tıklayarak hızlıca modu indirebilir ve daha sağlam grafikli GTA 5’in tadını çıkarabilirsiniz.