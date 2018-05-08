GTA Executive Business, Online Modları Gölgede Bırakıyor

GTA 5 için yeni düzenlenen HKH191'e ait yeni mod, çevrimiçi oyun deneyiminin çevrimdışı olarak sağlıyor.

Konu GTA oldu mu bir çoğumuz için akan sular durur. İçerisinde oyun severler tarafından gerçekleştirilen bir çok mod barındıran oyun, 2000’li yıllarından başından bu yana pek çok genç ve çocukta iz bırakmıştır.

Bugünlerde gündemde olan HKH191’in Executive Business modu, GTA Online’ın CEO iş girişimleri modunun çevrimdışı ve tek oyunculu versiyonunu andırıyor. İnceleme videosunda oldukça renkli anlara sahip olan mod, aynı zamanda içinde gerçek bir ciddiyet barındırıyor.

Halizhazırda mod içerisinde bulunan Arcadius ofisinden Lombank Ofisine, Labirent Bank West Ofisinden Maze Bank West Ofisine kadar, geniş bir skalada satın alınabilir pek çok ofis seçeneği sunuyor. Hatta işi daha da özelleştirip kendinize ait kilitli silah dolapları ve para kasaları dahi satın alabilirsiniz. Benzer şekilde araç depoları ve uçak depoları gibi birçok depo birimi satın alabilir, tıpkı çevrimiçi modda olduğu gibi azılı görevlerin peşinden koşabilirsiniz.

Bu ve bundan fazlası pek çok yeniliği barındıran Executive Business moduna GTA 5 modları sayfasından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İndirmek için buraya tıklayınız.