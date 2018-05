Take Two, Playstation 5'in Çıkış Tarihi İle İlgili Konuştu!

Playstation 5'in çıkış tarihi konusu gündemdeki yerini korurken, konuya bir de GTA V'in yapımcısı olan Take 2 Interactive cephesi dahil oldu.

Yeni nesil her konsol bizleri heyecanlandırır. Nitekim o cihazın kontrolcüsünü elimize alıp oynamak dahi ilk çıkan videolarını izlemek, duyuruluşu sırasında insanların tepkilerini tekrar tekrar görmek istemek kadar keyifli bir şey yok.

Playstation 4, bildiğiniz üzere 7. yaşını kutlama yolunda ilerliyor. Oyun piyasasında PS4 Pro ve Xbox One X'in de çok büyük etkiler sağlayamadıkları bir gerçek. Bu açıdan herkes öncelikle Sony'den bir hamle bekler oldu. The Last of Us Part 2, God of War, Spider-Man gibi oyunlar da gün yüzüne çıktıktan sonra oyuncuları heyecanlandıracak tek bir şey kaldı: Yeni bir konsol.

PS4 ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan GTA 5'in yapımcısı ve Take 2'nin CEO'su Strauss Zelnick şunları söyledi: "Bize göre konsolları üreten şirketlerin, konsolların ne zaman çıkacağına karar verdiği dönemler geride kaldı. Artık en yüksek kaliteli ürünler, konsolların ne zaman piyasaya çıkacağını belirliyor. Red Dead Redemption 2'nin PS5'e uyarlanıp uyarlanmayacağı konusunda hiçbir şey söyleyemem. Bekleyip görmeniz gerek."

Aslında hiçbir şey söylememiş gibi görünse de alt metin oldukça açık: "Biz 'bu oyun ancak yeni nesil konsollarda oynanır' dersek, o oyun için konsol geliştirilmek zorunda!"

Kendisini haksız bulmak imkansız. GTA ile Take 2 bu konuda hep standartları belirleyen, çağ açıp kapayan bir firma oldu. Açıklamasından çıtlattığı şey GTA 6'nın yeni nesil konsollarla çıkacağı ise 2020 veya 2021 tarihi halen olası görünüyor.