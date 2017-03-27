GTA 5'nin Liberty City Moduyla İlgili Yepyeni Görseller!

Uzun süredir karşılaştığımız dedikodular nihayet resmileşti. GTA 5'nin Liberty City eklemesi muhteşem görselleriyle birlikte internete sızdı.

Andy'nin Ocak ayında yayınladığı rapora göre GTA'nın OpenIV modding aracının yaratıcıları, Liberty City'i Grand Theft Auto 4'ten GTA 5'e “asıl” şekliyle getiriyor. Kısa süre önce ilgili mod hakkında onlarca dedikodu ortaya çıkmıştı ancak hiçbir şey kısa süreli tanıtım videolarının ötesinde değildi.

Ancak LC'nin var olacağı resmileşti. Los Santos'la birlikte sadece kısa bir uçak yolculuğu ile mekana yolculuk edebileceksiniz. Serinin yaratıcıları, yapımla ilgili yeni görselleri internete sızdırdı.

Aşağıda, oyunun Algonquin ve Broker Bridge alanlarının yanı sıra belirli bir binanın içinde ve uzaktan Liberty City silüetinin bir görünümü gösteriliyor.

OpenIV ekibi birkaç ek görsel de sundu. Bu görsellerin bazılarına haberimizde tanık olabilirsiniz.