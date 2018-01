GTA 5'in North Yankton Bölgesi Nasıl Tasarlandı?

Rockstar Games, GTA 5’i tasarlarken pek çok açıdan detaylara dikkat etmiş olsa da North Yankton, düşük kaliteli dokuları ile farklılık yaratmaya devam ediyor.

Grand Theft Auto V, her yönü ile dünyanın en çok sevilen oyunlarından biri oldu. Her gün milyonlarca insanın oyuna girip bir şeyler patlatıp görevleri yerine getirdiği GTA 5’in bu başarısının ardında yüksek doku çözünürlükleri ve bol detaylı haritalar bulunuyor. Oyunun hemen hemen her bölgesi son derece detaylı bir şekilde düşünülmüş ve bu şekilde oyuncuların beğenisine sunulmuş.

Oyunun en sade ve eski oyunlarına en çok benzeyen mekanı neresi diye sorsam, muhtemelen North Yankton diye cevaplarsınız. Kasaba, oyunun tamamında düşük çözünürlüklü dokular ve eksik parçalar ile geliştirildi. Normal bir oyunda bunu kötü eleştiri olarak almanız gerekebilir, ancak olay detayların lideri GTA 5 olunca, bu bölgeyi farklı yapan bir şey konumuna geliyor.

North Yankton’u farklı kılan şey dokuların eksikliğinden ziyade, hemen hemen tüm detayların düz bir dokuya dönüştürülmüş olmasından kaynaklanıyor. Gösterişli filmlerinin ucuz sahne ve setlerine uygun bir şekilde olması için tasarlanan bölge, Hollywood stüdyolarında tasarlanmış hissi verilebilsin diye böyle geliştirilmiş.

Pek çok kişi Los Santos’da eğlencenin dibine vururken, North Yankton her zaman sakin ve kasvetli bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Shesez isimli YouTube kanalı, North Yankton’un ne kadar farklı bir mekan olduğu gözlemliyor. Diğer 3D modellemeden daha farklı bir sistemin kullanıldığı North Yankton, Rockstar Games’in özel mekanı olabilir. Peki, sizce GTA 5’in en farklı bölgesi neresi? Yorumlarınızı bekliyorum.