GTA 5, Oyun İçi Black Friday İndirimleri Yapıyor

Grand Theft Auto 5, Los Santos şehrinde, oyun içi içeriklerde %75’e varan indirimler yaptı.

Rockstar, Black Friday'i, Los Santos caddelerine getiriyor. Bu da, kendi Black Friday kutlamalarına sahip bir video oyun şehrinin ilk örneği olabilir. Yine de indirimlerle bile olsa, zaten bir sürü para verdiğiniz bir oyuna bir de oyun içi içerik için para vermenin ne kadar mantıklı olduğu konusunda şüphe doğurmuyor değil.

Bugün itibariyle, Los Santos'daki seçkin satış mağazaları, Rockstar'ın gerekli olarak nitelendirdiği şeylere % 50-75 oran arasında tasarruf sağlayacak şekilde fiyatları indiriyor. Yapılan indirim, Hangarlar, sığınaklar, motorcu işletmeleri, mülkler ve araçlar ile sınırlı.

Grand Theft Auto Online Black Friday indirimlerinin tam listesi şu şekilde:

Hangarlar

Fort Zancudo Hangar A2 - 60%

Fort Zancudo Hangar 3499 - 55%

Hangar Workshop - 50%

Sığınaklar

Grand Senora Oilfields Bunker - 50%

Grand Senora Desert Bunker - 50%

Smoke Tree Road Bunker - 50%

Thomson Scrapyard Bunker - 50%

Farmhouse Bunker - 50%

Motorcu İşletmeleri

Biker Business Meth Labs - 60%

Biker Business Cocaine Lockups - 60%

Mülkler

Maze Bank Tower Office - 50%

Darnel Bros Cargo Warehouse - 50%

Aquarius Yacht - 75%

Araçlar

Bombushka - 50%

Pyro - 50%

Ramp Buggy - 50%

Ruiner 2000 - 50%

Rocket Voltic - 50%

Luxor Deluxe - 75%

Mobile Operations Center Cabs - 50%

Grand Theft Auto Online Black Friday indirimleri 27 Kasıma kadar sürecek. İndirimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun içi içerik satın alacak mısınız?