GTA 5, Steam'de %40 İndirime Girdi!

GTA 5'i satın almak için indirim kovalayanlara müjde! Oyun %40 indirimde!

GTA V'in piyasaya çıkmasının üzerinden 2 sene geçmiş durumda fakat oyun hala hem fiyatı, hem de özellikleri ile çoğu oyuncunun sinirlerini bozabiliyor. GTA V'i kaldırmaya yetecek bir bilgisayarınız var mı yok mu bilemiyorıuz bu sebeple oyunun istediği özellikler konusunda sizlere sunabileceğimiz bir alternatif mevcut değil.

Fakat eğer fiyat yüzünden GTA V'i hala satın almadıysanız size güzel bir haberimiz var; oyun şu an sağlam bir indirimde.

Son olarak 2 ay kadar önce GTA 4 ve GTA 5 için, indirimli ortak bir paket sunmuş olan Steam, şimdi bir kez daha GTA 5 indirimi ile karşımızda. Bu kez %40'lık bir indirim sunan Steam'de şu an GTA 5'in satın alma fiyatı 179 TL'den 107 TL'ye düşmüş durumda.

30 Mayıs'a kadar devam edecek indirimden yararlanmak isteyenleri şöyle alalım.