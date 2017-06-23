GTA 5'in 'Chiliad' Gizeminden Yeni Bilgiler!

GTA 5'in en ünlü gizemlerinden birisi olan Yumurta, yeni güncelleme ile birlikte çözülecek gibi duruyor.

GTA 5’in üzerinde yıllardan beri süregelen birçok gizem bulunuyor. Bu bilmecelerden birisi olan ve yaklaşık 3 yıldan beri çözülmeye çalışılan yumurta bilmecesinde sonunda ilerlenmeye başlandı. GTA 5’te bir duvarda gözüken Chiliad gizemi, birçok oyuncunun belalısı olmuştu. Duvar kağıdında bir jetpack ve UFO’nun tasvir edildiği gizem, yaklaşık 3 yıldan beri çözülmeye çalışılıyordu. Duvardaki bu yumurta tasviri bu zamana kadar hiçbir işlevselliği bulunmayan bir modeldi. Son derece pahalı olduğu için çok eleştirilen silah kaçakçılığı güncellemesiyle beraber yeniden gündeme giren Chiliad gizemi için kodlarda gezen bir grup, yeni bir komut ve kod bulduğunu belirtti.

Team Guru isimli gizemli bir ekip tarafından bulunan yeni kodlar, UFO ve ordu ile ilgili yeni veriler içeriyor.

GTA 5 forumlarında gündeme oturan bu görüntüler, Codewalker olarak bilinen ve kullanıcıların GTA haritasını yükleyebilmesini sağlayan bir araç yardımı ile bulunmuş. Codewalker’daki hem kod görüntüleyiciyi hem de model görüntüleyiciyi kullanarak bulunan görüntüler, daha önce görülmemiş yeni bir sahne grubunu tanımladı.

Kotaku tarafından onaylanan bu görüntüler, oyunun çıkışının üzerinden 4 sene geçmesine rağmen hala yeni şeylerin olduğunu gösteriyor.

Rockstar Games, yeni güncelleme ile birlikte bu gizemi çözmeleri için oyunculara olanak tanımış gibi gözüküyor.