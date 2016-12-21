GTA 5’te Bu Zamana Kadar Görülmemiş, Gizli Bir Canavar Ortaya Çıktı

Amerika'daki efsane canavarlardan "Koca Ayak"ın, GTA 5'te de olduğu söylentileri bir süredir dolaşıyordu. TinyTroll isimli Youtuber bu canavarla karşılaştı!

GTA 5 -diğer GTA’lar gibi- yeni ve gizli şeyler keşfetmek için eşi, benzeri görülmemiş bir oyun. Oyunculara birçok özgürlük sunan GTA hakkında öteden beri gelen bazı söylentiler mevcut. Los Santos şehrinde “Koca Ayak” diye bilinen, bir tür maymun-insan karışımı yaratığın dolaştığı söyleniyordu.

İlerleyen zamanlarda Michael’in sarhoş olduğunda gördüğü bir halisünasyon olduğu ileri sürülen bu efsanevi canavarın peşine düşen TinyTroll isimli YoutTuber, yayınladığı videoda; “Koca Ayak”ın bir efsaneden ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Gece vakti, Rayton Kanyonu’nda dolaşarak canavar avına çıkan TinyTroll, sonunda canavarla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Heyecanlı kovalamacaların yaşandığı videoyu, aşağıdan izleyebilirsiniz.