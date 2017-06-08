Yapılmasaydı Şaşırırdık: GTA 5'e Stres Çarkı Modu Geldi

GTA 5'te yayınlanan onlarca yeni mod, son dönemin popüler cihazı stres çarkını oyuna ekliyor.

Son günlerin fenomen cihazı stres çarkı, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. 5 TL’den 400 TL’ye kadar birçok farklı versiyonu olan stres çarkları, fiziksel ürünlerin dışında uygulamaları ile de ün yaptı. Mantıksız hareketlerin bol olduğu bu oyunlarda yaptığımız şey, stres çarkını belirli bir süre içerisinde hızlıca döndürmek ve en yüksek puana ulaşmak. Puanlarla stres çarkımızı güçlendirerek daha çok puan elde etmeye çalıştığımız stres çarkı temalı oyunlar, milyonlarca kişi tarafından aktif olarak oynanıyor.

Bir şey gündem olur da bu eşya gerçek hayatın aşırı simülatörü GTA 5’e gelmez mi? Bu aralar GTA 5’te stres çarkı modları popüler olmuş durumda. GTA 5’te stres çarkı ile gezilir bilemiyorum, ancak bu tarz stres çark modlarını indiren çok fazla oyuncu var. Bu modların çekilen sayısız videosu bulunurken, arasından hoşumuza giden bir videoyu sizinle paylaşmak istedik. İyi seyirler.