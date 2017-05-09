GTA 5'te Gizlenmiş 10 Muhteşem Easter Egg!

GTA 5'in ünlü easter egg'lerini sizler için derledik. 10 tane easter egg'in videosunu izleyerek, sizde bu gizemli olayların teyit edebilirsiniz.

Dünyanın en iyi oyunu ne diye sorsak, şüphesiz büyük bir çoğunluk Grand Theft Auto 5 diyecektir. Açık dünyasında yapılacak birçok şey sunan GTA 5, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 ve PC için çıkmış bir oyun. İlk çıktığından beri yaklaşık 4 sene geçmiş olmasına rağmen, hala aylık yapılan en çok satın alınan 10 oyun listesinde kendine yer bulabiliyor.

Los Santos şehri ile oyuncuları devasa bir oyuna sokan GTA 5, beraberinde birçok sürprizi de oyunun içerisinde barındırıyor. GTA 5’in sürpriz yumurtalarını merak eden oyuncular için derlenen bu seride, GTA 5’in içerisinde bulunan gizlenmiş içerikler bulunuyor. Oyunda, son derece hoş detayların olduğunu söylemem gerekiyor. Sizin de gördüğünüz sürpriz yumurtalar varsa, yorumlara yazmayı unutmayın.

1-) Buzdaki Uzaylı

2-) Devasa Topu Dağdan Aşağı Yuvarlama

3-) Tatlış Zombi

4-)Gta SanAndreas'ten CJ ve Grove Street Çetesi

5-) Efsane Bigfoot ile Karşılaşma

6-) Hayalet Kadın

7-) Playboy Konağı

8-) Holllywood Turundan Hikayeler

9-) Herkesin Bildiği Ünlü UFO

10-) Okyanusun Derinliklerinden Devasa UFO