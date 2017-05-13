GTA 5'te Hazırlanan 1 Saatlik Terminator 2 Filmi!

GTA 5, yaratıcı kişilerin ellerinde birbirinden başarılı sonuçlar çıkarmaya devam ediyor. Bu kez GTA 5 motoru kullanılarak baya baya film hazırlandı.

Daha önceden GTA 5 kullanılarak hazırlanan birbirinden yaratıcı videoları görmüştük. Oyuncular, GTA 5'in oyun motoru ile birbirinden yaratıcı videolar hazırlayarak başta kült Hollywood filmleri olmak üzere pek çok şeyi GTA 5'te yeniden canlandırıyorlar.

Fakat bu sefer GTA 5'te hazırlanan şey, baya baya bir film. Pek çok farklı oyun modunda imzası bulunan Rusya merkezli Kramer's Media, James Cameron'un meşhur filmi Terminator 2'yi, GTA 5 motoru kullanarak bir bağlamda yeniden çekmiş.

Özellikle filmdeki karakterlerin olabildiğince benzetildiği çalışmada yönetmenin çekim açılarından aksiyon sahnelerindeki ince detaylara kadar her şey ustaca benzerlik göstermekte.