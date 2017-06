GTA 5, kitlesi en büyük oyunlardan biridir. Her yaştan ve tipten oyuncuyla buluşabilen bu yapımda birçok bilinmeyen ayrıntı mevcut. İşte GTA 5'te yalnızca en sıkı oyuncuların bildiği 8 ayrıntı.

GTA 5’in oyun dünyasındaki gelmiş geçmiş en efsane oyunlardan biri olduğu birçok kişinin malumu. Yıllarca oynayan birçok kişinin sıkılmadığı, hatta bağımlısı olduğu da bir gerçek. Siz de bir GTA’yı tekrar tekrar oynayanlardansanız ve listedeki bilgileri daha önce duymadıysanız, şaşırmanız garanti. İşte muhtemelen bilmediğiniz 13 gerçek!

1- Açılış sahnesinde, donmuş bir uzaylı bulabilisiniz.

Michael, Brad ve Trevor ile başladığınız sahnede, sizi demiryolu izlerine yönlendiriyor. Bunun tam tersini yapın ve sağa dönün. Arabanısız köprünün altına çekin, nehrin içinde donmuş bir uzaylı cesedi göreceksiniz.

2- Finalde neredeyse oynanabilir bir Lamar var.

Finalin üç farklı senaryosu var. Opsiyon 1 ve 2’de Franklin ya Michael’i ya da Trevor’u öldürüyor ve oyun bittikten sonra tek karakter olarak kalıyor. Opsiyon 3’te ise üçü de sağ kalıyor. Lamar Davis ile gayet iyi zaman geçirebilirsiniz.

3- Her karakterin ayrı bir uyku düzeni var.

Oyunu uyuyarak kaydettiğinizde, belki de dikkatinizi çekmiştir. Her karakterin farlı bir uyku düzeni mevcut. Michael 6, Franklin 8 ve Trevor tam tamına 12 saat uyuyor.

4- Her karakter, farklı tipte bir GTA oyuncusuna hitap ediyor.

Karakterler de oyuncu kitlesine göre düzenlenmiş. Rockstar, oyuncularının üç farklı karakter tipine sahip olduğunu düşünüyor. Michael emekli bir suçlu olarak, oyunu ağırdan almak isteyenlere hitap ediyor. Franklin daha geleneksel bir oyuncu kitlesine, işleri öğrenip iyi bir suçlu olmaya çalışanlara hitap ediyor. Trevor ise oyunun kaotik ve yıkıcı karakteri olarak, oyunun sunduğu ortamdan istifade edip her yeri ateşe veren kitleye hitap ediyor.

5- The JB700 - Bir James Bond Referansı

The JB700 aracını bir yerden hatırlıyor musunuz? Bu araç James Bond filmlerindeki Aston Martin DB5 aracı aslında. Rockstar boş geçmemiş, Bond serilerine referans yapmış.

6- “No Country For Old Men” Referansı

“Deal gone wrong” GTA 5’in rastgele ortaya çıkan bir sürprizi. Mount Chiliad’da geçen ve Vahşi Batı atmosferini yaşatan bu rastgele olay, aslında No Country For Old Men filmine bir referans niteliği taşıyor. Eğer peşinizden gelen uyuşturucu çetesini öldürebilirseniz, 25.000 dolar cebinizde kalacak!

7- Michael’in ses sanatçısının kulağında problem var.

Araya giren sahnelerde Michael ile biri konuşurken eğer sağında ise, hemen pozisyonunu değiştiriyor ve sola geçiyor. Çünkü Ned Lucke’un, Michael’in ses aktörünün, sağ kulağı sağır.

8- Canis Bohdi

Trevor’un kişisel aracı Canis Bohdi, aslında 1991 yapımı Point Break filmindeki kahraman Bohdi’ye bir referans. Filmde Bohdi’nin katıldığı bir grup suçlunun aracı olan Kaiser M715’in birebir aynısı. Ayrıca Trevor’un ses artisi Steven Oggs’un oğlunun ismi de Bohdi.