GTA 5 Toplam 80 Milyon Adet Satış Rakamına Ulaştı!

2013'te çıkan GTA 5 toplam 80 milyon adetlik satış rakamıyla da dikkat çekiyor.

GTA 5 büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. GTA 5, 2013'te piyasaya sürülmesinden üç yıldan biraz fazla sürede toplam 80 milyon adet sattı. Oyunun bu Şubat ayına kadar olan satışları 75 milyon olsa da son yapılan indirimler ve kampanyalar ile sadece geçtiğimiz üç ayda 5 milyon adet daha satmayı başardı. GTA 5, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki en çok satanlar listesinde olmaya devam ettiği için bu satış rakamları aslında o kadar da sürpriz değil.

Rockstar'ı bünyesinde barındıran Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, GTA 5 ve GTA Online'ın dördüncü çeyrekte beklentileri aştığını söyledi. GTA Online da her yıl artan oyun içi satışlarıyla dikkat çekti. Zelnick, Rockstar'ın GTA oyunlarıyla ilgili gelecek planlarının da oldukça kalabalık olduğunu ekledi. Zelnick'e göre bu oyunlar fazlasıyla yeni güncellemeler alacak.

Ayrıca Rockstar'ın bir sonraki oyunu olan Red Dead Redemption 2 ertelendiği belirtelim. Oyun, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına 2018 İlkbaharında gelecek.