GTA 5'i Geride Bırakan Oyun: Playerunknown's Battlegrounds!

Steam'in son zamanlarda popülerliğini artıran oyunu Battlegrounds, anlık oyuncu sayısında GTA 5 ve Fallout 4'ü geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

Çıktığı günden beri herkesin beğenisini kazanarak geniş kitlelere ulaşmayı başaran Playerunknown’s Battlegrounds, yeni bir dönüm noktasını geride bıraktı. Dünyanın en ünlü ve geniş çaplı oyunlarından olan Fallout 4 ve GTA 5’i geride bırakarak Steam’in aynı anda en çok oynanan oyunları arasında 3. sıraya yükselen Battlegrounds, Steam yaz indirimlerinde hiçbir şekilde indirim almamasına rağmen oyuncular tarafından satın alınarak oynanmaya devam etmiş gözüküyor.

Bluhole Studios tarafından geliştirilen oyun, bu başarısını Twitter hesaplarından paylaştı. Dota 2 ve CS:GO gibi iki Valve oyununun hemen ardında yer alan oyun, anlık olarak 481.291 kişi tarafından oynanarak bu başarıyı elde etti. Battlegrounds bu rakamla birlikte Kasım 2015’de 471.955 kişinin oynadığı Fallout 4’le Nisan 2015’te 360.761 kişi tarafından oynanan GTA 5’i geride bıraktı.

Battlegrounds’ın bu başarısının ilerleyen dönemlerde devam etmesi bekleniyor. Henüz hiçbir indirime girmeden bu rakamlara ulaşmayı başaran oyun, indirime girmeye başladığında çok daha fazla insana ulaşacak ve bu sayede anlık oyuncu sayısını da artıracaktır.

Playerunknown’s Battlegrounds’ı 69 TL’ye hemen satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Not: Oyun Türkçe'yi destekliyor.