Haberler Güzel: GTA 6, 2018’de Piyasaya Çıkabilir!

GTA hayranları, GTA 6'nın 2018'de çıkacağına dair büyük umutlar taşıyorlar. Ancak Rockstar, diğer bir önemli oyun olan Red Dead Redemption 2'ye konsantre olmuş durumda. Oyunun 2018'de gelebilmesi için, ilkin Red Dead Redemption'un piyasalara düşmesi gerekiyor gibi.

GTA hayranları GTA 6’nın yakında çıkacağına dair ümitli bir bekleyiş içindeler. Belli ki bunun nedeni GTA Online’nin başarısız olması değil, çünkü GTA bu alanda da başarılı. Durum, olsa olsa oyuna olan fazla düşkünlükle açıklanabilir. Hayranlarının bu iyimserliğine rağmen Rockstar şu anda Red Dead Redemption 2’ye odaklanmış durumda, GTA 6’ya ise daha az vakit ayırılıyor. Firmanın başındaki isim Leslie Benzies’e göre ellerinde hala 45 senelik oyun malzemesi var.

İlk GTA 1997’de yayınlanmış, ardından 1999’da GTA 2 gelmişti. Yine iki yıllık bir periyodun ardından GTA 3’ü 2001’de piyasaya süren firma, GTA 4’ü ancak 2008’de çıkarabilmişti. 2013’te oyun dünyasına bomba gibi düşen GTA 5 ise hala hüküm sürmekte. Muhtemelen Rockstar önümüzdeki yıl GTA 6’yı çıkaracak. Ancak bunun gerçekleşmesi için, önce Red Dead Redemption 2’nin oyuncularla buluşması şart. Umarız 2018, GTA hayranlarının beklediği gibi bir yıl olur.