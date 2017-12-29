GTA 6 İle İlgili İlk Bilgi Ortaya Çıktı!

Yıllardır bütün oyun camiasının çıkmasını beklediği GTA 6 ile ilgili ilk bilgi gün yüzüne çıktı.

Rockstar Games tarafından geliştirilen dünyanın en ünlü oyun serilerinden olan Grand Theft Auto, yani GTA’nın yeni oyunu için ilk kez bir somut adım atıldı. İlk olarak 4 yıl önce çıkan ve bunca yıldan beri en çok satan oyunlar listesinde görmeye devam ettiğimiz GTA 5’in ardından sonunda GTA 6 için gerçek anlamda bir şey görmeyi başardık.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Tim Neff, GTA 6 için Motion Capture üzerinde çalışıyor. Motion Capture, hareket yakalama özelliğidir ve gerçek bir insanın hareketlerini 3 boyutlu bir karaktere aktarır. Son yıllarda AAA oyunların hemen hemen tümünde bu formül kullanılıyor.

Şu sıralar Red Dead Redemption 2 ile uğraşan Rockstar Games’in gizli bir şekilde GTA 6 üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bütün bunları bilmemize rağmen somut bir adım göremiyor olmamız bizleri bir hayli üzüyordu. Bir süre önce 2018’de piyasaya çıkacak Read Dead Redemption 2’de Motion Capture işinde çalıştığını listeleyen Tim Neff, bu işlerine Grand Theft Auto 6’yı da ekledi. Neff, aslına bakılırsa daha önce bu listelemeyi yapmış, daha sonra yeniden sebepsiz bir şekilde kaldırmıştı. Yeniden bunu CV'sine yazması ise projenin gerçekten başladığının kanıtı olabilir.

Bu sayede Neff’in GTA 6’da bir karakteri canlandıracağını öğrenmiş olduk. Şu anda Rockstar Games’ten bir açıklama gelmemiş olsa da, yakında konuyla ilişkili bir açıklama bekliyoruz. Oyunun 2018’de duyurulma ihtimali pek yok, muhtemelen 2019 sonbahar dönemi veya 2020’ye uzayacaktır. Ayrıca pek çok kişiye göre GTA 6 ile PS5’in birlikte çıkacağı konuşulan konular arasında.

Peki, sizler GTA 6’nın ilk somut adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neff bu paylaşımı Rockstar Games’ten bağımsız yapmış olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.