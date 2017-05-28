GTA 6 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

GTA 6'nın durumu, uzun süredir teknoloji dünyasında bir merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Rockstar'ın başkanı, firmanın yeni projeler üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. Peki GTA6 ne zaman piyasaya çıkacak?

Rockstar, son zamanlarda GTA Online ve Red Dead Redemption 2 ile uğraşıyor. GTA 5’i oynamayı bırakmak için birkaç senemiz olabilir. Çünkü Rockstar’ın yayın politikaları, oyunlarının başarılı olup olmadığı ile genellikle doğru orantılı oluyor. Eğer oyunun bir önceki versiyonu başarılı ise yenisini çıkarmak için yaklaşık 5 yıl kadar bekliyorlar. Bunun örneğini GTA 4’ten GTA 5’e geçişte görmüştük. Bu nedenle çok da çekinmeden, GTA 6’nın 2018’den önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

Rockstar’ın başkanı Leslie Benzies’e göre şirket yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı. TechRadar’ın haberine göre bu yeni proje, oyunda Tokyo ayarları üzerine yapılıyor olabilir. Bir başka oyun dergisi ise, oyunun Londra sokaklarına taşınabileceği haberini geçti. Birçok GTA oyuncusu, 2018’i beklemek istemiyor. Büyük bir bekleyiş yaşamak yerine bir an önce yeni GTA 6 ile buluşmak istiyor. Ayrıca GTA 6’nın geliştirilmesi hakkında henüz resmi bir duyuruda da bulunulmadı. Bu nedenle kanımızca oyunun en yakın çıkış tarihi 2018 ve sonrası olacaktır.