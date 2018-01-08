GTA 6’nın Çıkış Tarihi Hakkında Önemli Açıklamalar

Analist Michael Pachter, GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında düşüncelerini belirtti. Analiste göre oyun 2020 yılında duyurulup, piyasaya 2021’de çıkacak.

Rockstar Games, oyunlarını çıkarmak için acele etmez. Yıllar boyunca çok az sayıda oyun çıkarmış ve bu oyunlarının neredeyse tamamını dünyanın en iyi oyunları arasına sokmayı başarmıştır. Şirketin en ünlü serisi olarak gösterilen Grand Theft Auto’nun son oyunu GTA 5, 5 yıl önce 2013’te çıkmıştı. Bunca yıldan beri her sene en çok satın alınan oyunlar arasında yer almaya devam eden bir oyun halini alan GTA 5’in bu kadar çok tutulması, şirketin GTA 6’yı çıkarırken biraz daha ağırdan almasını sağlıyor.

Şu sıralar Red Dead Redemption 2 ile uğraşan Rockstar Games’in bir sonraki hedefi kuşkusuz GTA 6 olacak. Oyunun ne zaman çıkacağı konusunda çok gizli çalışmayı yeğleyen şirket, GTA 6’yı endüstri analisti Michael Pachter’a göre 2020’de tanıtacak. 2021’de ise oyunun kendisi yayınlanacak. Analiste göre bu tarihin 2022’yi bulma ihtimali de var.

2018’de Red Dead Redemption 2 ile uğraşacak şirketin GTA 6’ya tam anlamıyla 2019’da başlayabileceğini açıklayan analist, oyunun insanların karşısına çıkmaya hazır olmasının 2020’yi bulacağını açıkladı. İyimser olarak 2021’de çıkma ihtimali bulunsa da gerçekçi olmak gerekirse 2022’yi bulabileceğini açıklayan Patcher, seriyi sevenlerin daha uzun yıllar boyunca GTA 5 oynamak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Rockstar Games, GTA 6’yı şu anda geliştiriyor mu bilinmiyor, ancak geliştirse bile oyunun erken sürecinde olduğu düşünülüyor. Peki, sizce GTA 6 ne zaman çıkacak? Patcher’ın söylediği gibi bu sürecin 2022’ye kalacağını düşüyor musunuz?