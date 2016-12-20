GTA 6’nın Çıkış Tarihi Ne Zaman?

İnternette GTA 6 hakkında dedikodular bitmek bilmiyor. 2020'de çıkacağı söylenen oyunun bu kadar gecikmesine sebep olarak Rockstar'ın, Red Dead Redemption 2'ye odaklanması gösteriliyor.

Rockstar Games’in efsane oyunu GTA 5 için yeni modlar ve yamalar çıkmaya devam ediyor. Ancak hayranlar memnun değil, çünkü uzunca bir süredir GTA 6’yı bekliyorlar. Aslında uzun süreler beklemeye alışıklar; fakat 2016’yı da geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde yeni versiyonun gelmesinin 2020’yi bulacağı yönünde dedikodular dolaşmaya başladı.

Oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratan bu söylentiler, Rockstar’ın Red Dead Redemption serisine odaklanmış olduğunu da içeriyor. Şu an firmada iki ayrı takım halinde çalışmalar sürdürülüyor. Bir grup GTA 5’in online modunun neredeyse oyun kadar büyük olan DLC’lerini geliştirirken, diğer grup Red Dead Redemtion 2’nin bug'larıyla uğraşıyor. Her iki oyuna da eşit derecede enerji harcıyorlar.

Red Dead Redemtion 2, 2017’de online modu ile gelecek. GTA 5 Online’ın North Yankton ve Liberty City eklentileri, Eylül 2017’de gelecek gibi görünüyor. Yeni iki DLC olan San Fierro ve Las Ventures, Ekim 2018’de çıkacak.

GTA 6’nın Vice City haritasının yeniden düzenleneceği hayranların arasında uzlaştığı bir söylenti. Dedikodu bununla da kalmıyor, oyunun 4K çözünürlükte olacağı ve VR gözlüklerle sanal gerçeklik teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.