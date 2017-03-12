Durduk yere dertlenmek isteyen oyun sevdalısı arkadaşlar için GTA 6'nın beklenen sistem gereksinimlerini yazdık.

Oyun sektörünün en popüler serilerinden Grand Theft Auto, serinin altıncı oyunu ile karşımıza çıkacak. Tabi GTA 6 için herhangi bir çıkış tarihi ya da benzeri bir şey henüz açıklanmış değil. Ancak sektörde iki yüksek ihtimalli tahmin mevcut; bunlardan birisi oyunun 2020'de geleceği, diğer ise şu sıralar Red Dead Redemption 2'ye odaklanmış Rockstar'ın bu oyunu çıkarması takdirinde önümüzdeki yıl, yani 2018'in sonuna doğru GTA 6'yı çıkarması.

GTA 5, konsollara tanıtılmasının üstünden geçen iki senenin ardından PC platformuna sunulmuştu. Yani GTA 6 için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Peki çıkış tarihi bir yana, oyun bilgisayar platformuna hangi özellikler ile giriş yapabilir? Bugün hala çoğunuz PC özelliklerini yazarak "GTA 5 kaldırır mı?" sorusunu soruyorsunuz. Belki çoğunuzda artık GTA 5 için yeterli sistemler mevcuttur. Fakat GTA 6 için tahmini sistem gereksinimlerini görünce muhtemelen PC'nizin yanına çöküp, uzaklara boş boş dalacaksınız... Karşınızda GTA 6'nın tahmini sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

Core i5-4460 3.2GHz AMD İşlemci: FX-8350

FX-8350 Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

GeForce GTX 760 Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

Radeon R7 260X v3 RAM: 8GB

8GB İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Direct X Versiyonu: DX 12

DX 12 Sabit Disk Alanı: 55GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz AMD İşlemci: FX-8370

FX-8370 Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

GeForce GTX 980 Ti 6GB Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

Radeon R9 Fury X 4GB RAM: 16GB

16GB İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Direct X Versiyonu: DX 12

DX 12 Sabit Disk Alanı: 55GB

Evet malesef ki minimum sistem gereksinimleri bile ateş etmekte diyebiliriz. Tabi şunu tekrar hatırlatmakta fayda var; bu sistem gereksinimleri tahminidir. Yani bunları görüp de içinizi karartmanızı istemeyiz. Ancak yine de üç aşağı beş yukarı GTA 6'nın böyle bir sistem gereksinimi ile karşımıza çıkacağı gerçeği ile de yüzleşmek lazım...