GTA 6'nın Yeni Karakterleri ve Haritalarıyla İlgili Ciddi Söylentiler Var!

Dünyanın en çok satan oyun serisi konumunda bulunan GTA, serinin son halkasında yeni karakterler ve haritalar ile tam bir şölen sunacak.

Rockstar Games pek çok oyunla tanınıyor ama şirketin geliştirdiği en başarılı ve karlı proje hiç süphesiz Grand Theft Auto serisi. Doğrusu serinin beşinci halkası GTA V, hem otoritelerden tam not aldı hem de uzun süre dünyanın en çok satan oyunları listesinde birinci oldu. GTA V'nin diğerlerinden farkı, tek bir karakterden ziyade pek çok kişiyi kontrol edebilmemize olanak sağlamasıydı. Bu da, oyun tutkunların hiç olmadığı kadar özgür hissetmesine yol açmıştı.

Rockstar Games, GTA V'nin küresel çaplı başarısından sonra GTA Online'ı da satışa sundu ve anti-kahramanlar ile kötü adamların cirit attığı evren, bir kez daha zirveye yerleşti.

İnternet, şu anlarda dedikodularla çalkalanıyor. Rockstar Games söylentilere yanıt vermemeyi ve oyun tutkunlarının merakını kızıştırmayı tercih ediyor. Ancak dedikodulara göre, GTA 6'nın baş karakteri bir kadın olacak. Hatta söz konusu karakteri ünlü oyuncu Eva Mendes'in seslendireceği iddia ediliyor. Dedikodular doğruyu yansıtıyorsa; Eva Mendes'in eşi Ryan Gosling de erkek anti-kahramanı seslendirecek.

Bunun dışında GTA 6'daki olaylar sadece Amerika'da vuku bulmayacak. Senaryonun Londra ve Tokyo'da yoğunlaşması bekleniyor. Hatta Japon mafyası Yakuza ile çetin bir savaş bizleri bekliyor olabilir.